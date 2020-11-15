القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدان القصف البري على ريف الرقة الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى الخالدية وهوشان وكور حسن على واستراحة الصقر على طريق “m4” الدولي في ريف محافظة الرقة الشمالي، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد عصر اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية سلوم الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف عين عيسى، شمالي الرقة.

وكان المرصد السوري رصد في السابع من الشهر الجاري، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف نقاط عسكرية لقوات النظام و”قسد” في قرية قزعلي وصوامعها بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.