القوات التركية والفصائل الموالية لها تعاودان استهداف منطقة عين عيسى بالقذائف الصاروخية

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، قصفها الصاروخي على بلدة عين عيسى ومحيطها، في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد عصر اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، على قرية صيدا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف عين عيسى الشمالي، شمالي الرقة، كما سقطت قذائف أطلقتها القوات التركية على مداخل ناحية عين عيسى، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.