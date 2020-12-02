القوات التركية والفصائل الموالية لها تستهدف بأكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق نفوذ “مجلس منبج العسكري” شمال شرقي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار القصف الصاروخي المكثف من قبل القوات التركية والفصائل التابعة لها، على مناطق اليلانلي وأم عدسة وجبلة الصيادة، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة قوات مجلس منبج العسكري بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث سقطت أكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية خلال مساء أمس واستمرت إلى بعد منتصف الليل، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، تجدد الاشتباكات العنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على محاور شرقي حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” من جهة أخرى، على محاور قرى الياشلي وبصلجة والحمران بريف منبج شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 28 نوفمبر تشرين الثاني الفائت، استهدافات المتبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، على محوري التوخار والعريمة بريف حلب الشرقي، بين الفصائل الموالية للحكومة التركية من طرف، وقوات مجلس منبج العسكري من طرف آخر، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.