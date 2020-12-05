القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريفي الحسكة والرقة.. و”قسد” تقصف مناطق “نبع السلام”

قصفت القواعد العسكرية التركية المتمركزة في مناطق “نبع السلام”، بالقرب من مواقع قوات النظام عند أطراف بلدة أبو راسين ( زركان) بريف الحسكة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور دادا عبدال ونويحات وبسيس ومطموره في المنطقة ذاتها.

وأسفر القصف عن سقوط عدة قذائف على منازل المدنيين، ما أدى إلى نزوح الأهالي من تلك القرى، نزوحاً جزئياً إلى قرى مجاورة أكثر أمناً.

وفي ريف الرقة الشمالي، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، محيط عين عيسى.

وفي سياق ذلك، شهدت محاور قريتي صيدا ومعلق، قصفاً متبادلاً بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.