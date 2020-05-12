القوات التركية والفصائل الموالية له تعاودان إضرام النيران في حقول القمح والشعير في ريف “عين عيسى”

جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها القصف على قرية صيدا ومغلاق ومحيطهما بالقرب من طريق “m4” في ريف عين عيسى شمال الرقة، ما تسبب باندلاع النيران في حقول القمح والشعير هناك، فيما تحاول سيارات الإطفاء منع امتداد الحريق لمساحات أخرى.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق في قرى خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بمحيط مخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث سقطت عدة قذائف على أراضي زراعية تعود ملكيتها لمواطنين في المنطقة، ما أدى لاندلاع النيران في المحاصيل الزراعية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف الأراضي الزراعية في قرية هوشان غرب عين عيسى شمال محافظة الرقة.

وأطلقت الفصائل عدة قنابل ضوئية في أجواء “عين عيسى”.

يأتي ذلك تزامنا مع بدء موسم الحصاد لافتعال حرائق في المحاصيل الزراعية.