القوات التركية والفصائل تجدد قصفها البري على محيط ناحية عين عيسى شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، مستهدفة محيط ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ونشر المرصد السوري قبل 3 أيام، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة قريتي قزعلي وصليبي بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما كان المرصد السوري قد رصد، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية استهدف محيط منطقة عين عيسى قرب الاتستراد الدولي”M4″، ومحيط تل أبيض الغربي في ريف الرقة الشمالي.

ورصد المرصد السوري في 30أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي دبس وكوبرلك بريف عين عيسى قرب الطريق الدولي “m4” شمالي الرقة.