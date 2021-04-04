القوات التركية والفصائل تحاول التسلل إلى أطراف “عاصمة الإدارة الذاتية” وقسد تتصدى

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، اشتباكات شهدتها محاور صيدا ومعلق بريف عين عيسى شمالي الرقة، بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف آخر، في محاولة تسلل للأخير على المنطقة، ترافقت مع استهدافات متبادلة، وتمكنت قسد من صد المحاولة ليعود الهدوء الحذر إلى المنطقة من جديد، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري في 27 آذار، أن القوات التركية سلمت جثث 7 عناصر من قوات “مجلس الرقة العسكري” التابع لقوات سوريا الديمقراطية، كانوا قد قتلوا قبل ثلاثة أيام، بعملية تسلل لعناصر فصيل “السلطان سليمان شاه” الذي يقوده محمد الجاسم “أبو عمشة” على جبهة عين عين عيسى شمالي الرقة ، حيث تسللت خلال ساعات الليل مجموعة تابعة لفصيل “سليمان شاه” إلى قرية دبس الواقعة على بعد نحو 4 كلم من بلدة عين عيسى شمالي الرقة، وذلك بمساعدة عملاء للفصيل من داخل قوات “مجلس الرقة العسكري”، وقامت بقتل 8 عناصر من مجلس الرقة العسكري، وسحبت جثث 7 منهم، وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد سمحت قوات سوريا الديمقراطية لعناصر الفصائل الموالية لتركيا من سحب بعض جثث لقتلاهم، قضوا في اشتباكات سابقة على محاور عين عيسى، وبقيت جثثهم مرمية ضمن الأراضي بين خطوط الاشتباك.