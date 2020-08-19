القوات التركية والفصائل تستهدفان تجمعات قوات النظام في ريف إدلب.. والأخيرة تقصف قرى جبل الزاوية 

استهدفت القوات التركية مواقع لقوات النظام في بلدة خان السبل في ريف إدلب، تزامنا مع استهداف الفصائل بالمدفعية الثقيلة والصواريخ لتجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حنتوتين والدانة شمال مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قرية سفوهن ومواقع الفصائل في قرى جبل الزاوية بريف إدلب، تزامنا مع تحليق 4 طائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم، جولات اعتيادية للقوات التركية على خطوط التماس مع قوات النظام في جبل الزاوية ومحاور أخرى بريف إدلب الجنوبي.

يأتي ذلك في ظل الخروقات المتواصلة للاتفاق الروسي – التركي حول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين أردوغان”.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات سقوط عدة صواريخ من نوع “أرض – أرض” على محيط قريتي الشيخ بحر وحربنوش، تزامنا مع تحليق طائرات الاستطلاع الروسي في أجواء ريف إدلب الشمالي.

كما استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف الصاروخية مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي، واستهدفت مدفعية “تحرير الشام” مواقع لقوات النظام المتمركزة في معرة الصين جنوبي إدلب.