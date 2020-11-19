القوات التركية والفصائل تستهدفان مواقع قوات النظام في مدينة سراقب ومحيطها بريف إدلب

استهدفت القوات التركية المتمركزة في معسكر المسطومة بالقرب من مدينة إدلب بثلاث قذائف مدفعية مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وفي سياق ذلك، جرت استهدافات متبادلة بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، حيث قصفت الأولى مواقع الفصائل غرب مدينة سراقب، فيما ردت الفصائل بالقصف على مواقع قوات النظام في المدينة ومحيطها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت الفصائل العاملة في ريف إدلب قد استهدفت بصاروخ موجه، تجمعاً لعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور بلدة كفروما بريف إدلب، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف العناصر.

ورصد المرصد السوري تجدد القصف البري من قبل قوات النظام على مناطق جبل الزاوية، حيث استهدفت كل من بلدتي البارة وكنصفرة وقرى بليون وإحسم وبينين جنوبي إدلب.

كما حلق طائرة حربية يرجح أنها روسية في أجواء ريف إدلب، تزامناً مع تحليق طائرة استطلاع روسية في سماء المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل ساعات، قصفاً برياً نفذته قوات النظام على مناطق في بينين والفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، فيما دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف آخر، على محور فليفل وبينين جنوبي إدلب.