القوات التركية والفصائل تصعد من قصفها على مناطق انتشار قوات النظام وقسد في حلب والحسكة والرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، اتساع رقعة القصف من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق خاضعة لنفوذ “قسد”، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية، أماكن في قريتي الياشلي وعرب حسن الواقعتين غرب مدينة منبج شرق محافظة حلب، تزامنا مع قصف من قوات مجلس منبج العسكري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

واستهدفت القوات التركية بالأسلحة الثقيلة قرى نويحات وخضراوي بريف أبو راسين في ريف الحسكة، التي تتمركز فيها قوات النظام وقسد، كما قصف الجيش التركي من داخل الحدود التركية، قرية هوشان في ريف عين عيسى، واستراحة صقر، ما أدى إلى وقوع أضرار واحتراق محطة وقود في القرية، وطال القصف محاور القتال الممتدة من ريف عين عيسى حتى ريف تل أبيض الغربي.

وفي سياق ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرى تل الدبس وخربة بقر وقزعلي وكور حسن وأبو حية في ريف تل أبيض الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.