القوات التركية والفصائل تقصفان تجمعات النظام في سراقب.. وقتلى وجرحى من قوات النظام خلال تصدي الفصائل لمحاولة تسلل 

قصفت القوات التركية والفصائل تجمعات قوات النظام في مدينة سراقب شرق إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، استهدف عناصر من هيئة تحرير الشام مجموعة من قوات النظام، وتمكنت من قتل وجرح غالبيتهم إثر التصدي لمحاولة تسلل تلك القوات على محور حرش كفرنبل جنوب إدلب.

وكانت قوات النظام قد قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة طرق إمداد محور كبانة في جبل الأكراد شمال شرق اللاذقية، وقريتي دير سنبل وبينين في ريف إدلب الجنوبي.

ونفذت القوات التركية والفصائل قصفا صاروخيا استهدف مواقع لقوات النظام في كل من كفرنبل ومعرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل قوات النظام استهدف مناطق في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي.