القوات التركية والفصائل تقصف قرى خاضعة لسيطرة قوات النظام بريف أبو رأسين (زركان)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مناطق في قرى دادعبدال وتل حرمل والنويحات وخضرواي، الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف أبو رأسين (زركان)، كما جرى استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات، بين الفصائل وقوات النظام على محاور التماس في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 29 من الشهر الفائت، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا من مواقعهما في قرية العريشة، استهدف ريف تل تمر وقرية الطويلة الواقعة بمحاذاة طريق الـ”m4″ في ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.