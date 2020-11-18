القوات التركية والفصائل تقصف قرية خاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بالقذائف مناطق في قرية كالوته التابعة لناحية شيراوا بمنطقة عفرين، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية، مستهدفة مناطق في قرية البيلونية الخاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.