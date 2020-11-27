القوات التركية والفصائل تقصف مناطق في ناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الجمعة، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق في قرية “صوغانكة” التابعة لناحية شيراوا، بريف حلب الشمالي الغربي، ضمن مناطق سيطرة القوات الكردية، الأمر الذي أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري يوم السبت الفائت، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية، على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية محيط مطار منغ العسكري، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كما رصد المرصد السوري قبل أسبوع، قصفاً نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث بريف اعزاز، مواقع القوات الكردية في قرية مرعناز، تزامناً مع عمليات تسلل واشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محاور مرعناز والبيلونية وعين دقنة شمالي حلب.