القوات التركية والقوات الكردية تتبادلان القصف الصاروخي في ريفي حلب الشمالي والشرقي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه القوات التركية على قرى الشعالة وتل زويان وتل عنب الخاضعة لسيطرة القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، وسط قصف للقوات الكردية على محيط القاعدة التركية في محور حزوان بريف مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري، رصد قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، استهدفت خلاله مناطق انتشار القوات الكردية في مرعناز وتل رفعت ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري أشار في 13 الشهر الجاري، إلى سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية على مدينة تل رفعت الخاضعة لنفوذ القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، والتي تتواجد فيها أيضاً قاعدة عسكرية روسية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وتزامن الاستهداف مع تحليق طائرة مسيرة تركية في الأجواء.