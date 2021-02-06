القوات التركية والقوات الكردية تتبادلان القصف الصاروخي جنوبي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية جنوبي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، وسط قصف مضاد من قبل القوات الكردية على القواعد التركية في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة قرية مرعناز وشمالي مدينة تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، تزامنًا مع اشتباكات متبادلة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على محور مرعناز بريف إعزاز، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين.

وكان المرصد السوري قد رصد أمس الأول، قصفًا من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على محيط مدينة تل رفعت وقرى ومناطق سد الشهباء وسموقة وأطراف قرية شعالة وقرية تل مضيق وحربل والشيخ عيسى ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.