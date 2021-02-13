القوات التركية وفصائل “نبع السلام” تقصفان مناطق في ريف تل تمر شمال غربي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف منطقتي الطويلة والدشيشة في ريف تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري، قد أشار يوم أمس إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة في قرية عريشة ضمن مواقعها في مناطق “نبع السلام”، قصفت قريتي طويلة و دشيشة بريف بلدة تل تمر ضمن مناطق نفوذ “قسد” بريف الحسكة.