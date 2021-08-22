القوات التركية ومجلس تل تمر العسكري يتبادلان القصف على محاور ريف الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا متبادلًا بين قوات مجلس تل تمر العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، في قرى دردارة ونوحيات ودادا عبدال وتل مناخ في ريفي تل تمر وأبو راسين (زركان)، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، استمرارًا لحركة النزوح، منطقتي أبوراسين (زركان) وتل تمر في ريف الحسكة، وسط تخوف المواطنين من تصعيد عسكري تركي على مناطقهم.

كما قصفت القوات التركية براجمات الصواريخ والمدافع عند منتصف ليل السبت-الأحد، قريتي الدرارة وعبوش بريف تل تمر، ومناطق على خطوط التماس مع “قسد” جنوب ناحية أبو راسين، دون ورود معلومات عن إصابات.