القوات التركية ونظيرتها الروسية تسير الدورية المشتركة الـ12 على الطريق الدولي M4

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية، لدورية مشتركة جديدة على اتستراد اللاذقية – حلب، حيث سارت الدورية بشكلها الاعتيادي انطلاقاً من قرية ترنبة شرق إدلب، وصولاً إلى أطراف أريحا.

وتعد هذه الدورية الثانية عشر من نوعها التي تسير على اتستراد الـ “M4”.

ورصد المرصد السوري في الـ14 من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية والتركية، لدورية مشتركة جديدة على اتستراد اللاذقية – حلب، حيث سارت الدورية بشكلها الاعتيادي انطلاقاً من قرية ترنبة شرق إدلب، وصولاً إلى أطراف أريحا، في حين جرى رشق الدورية بالحجارة من قبل محتجين على اتفاق “بوتين – أردوغان”. فيما تعد هذه الدورية الحادية عشر من نوعها التي تسير على اتستراد الـ “M4”.