القوات التركية ونظيرتها الروسية تسيران دورية مشتركية عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركية جديدة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها الروسية تضم 4 مدرعات لكل طرف، انطلقت من معبر شيريك الحدودي مع لتركيا، وجابت قُرى وبلدات “دليك، ملك، عباس، عالية” وعبرت قُرى وبلدات “عراض، حليوة، فقيرة، براهيمية، كسرى” في ريف أبو رأسين الشمالي “زركان”، ومن ثم اتجهت إلى الطريق العام بين رأس العين “سري كانييه” والدرباسية في ريف الحسكة، وعادت إلى نقطة انطلاقها من معبر شيريك، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أن دورية روسية توجهت إلى الشريط الحدودي مع تركيا في ريف الدرباسية الغربي، حيث من المرتقب أن يتم تسيير دورية مشتركة مع القوات التركية في المنطقة، انطلاقاً من معبر شيريك مروراً بقرى دليل وملك وعاليا وعرادة وظهر العرب وقرى أخرى بريف المنطقة، على صعيد متصل رصد المرصد السوري وصول 3 عربات روسية صباح اليوم إلى ريف أبو رأسين (زركان)، ويعتقد أن السبب حول وصولها هو انتظار عمال كهرباء قادمين من الحسكة، وذلك لحمايتهم أثناء صيانة الكهرباء.

عدسة “المرصد السوري” ترصد تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركية عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة

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