القوات الروسية – التركية تسير دورية عكسية على طريق اللاذقية – حلب الدولي.. واستهداف يطال عربة تركية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، دورية مشتركة جديدة، خرجت بها عربات روسية – تركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي، بشكل عكسي عن الدوريات السابقة، حيث انطلقت من قرية عين حور بريف اللاذقية الشمالي، واتجهت نحو قرية ترنبة بريف إدلب الشرقي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عربة تركية تعرضت لاستهداف، يرجح أنه جرى بقذيفة “RBG”، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد قبل 5 أيام، انتشار كبير للقوات التركية على طول اتستراد اللاذقية – حلب الدولي ضمن ريف إدلب، عقب ذلك انطلقت دورية مشتركة بين القوات التركية ونظيرتها الروسية، من قرية ترنبة شرقي إدلب، وصولاً إلى منطقة عين حور آخر مناطق الفصائل على اتستراد “M4” بريف اللاذقية الشمالي، يذكر أن الدورية هذه جاءت بعد نحو 20 يوماً من الدورية السابقة.