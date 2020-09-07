القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركية في محيط عين العرب (كوباني) شرقي حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، دورية عسكرية جديدة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في قُرى ريف عين العرب (كوباني) الشرقية، في ريف حلب الشرقي.

وكان المرصد السوري قد رصد في 27 أغسطس، الفائت، دورية عسكرية سيرتها القوات التركية ونظيرتها الروسية في قُرى ريف عين العرب (كوباني) الغربية، حيث ضمت الدورية 4 مدرعات من كل جانب، رفقة مروحيتين روسيتين حلقتا في الأجواء، وجابت الدورية المشتركة قُرى “زورمغار ديكمداش خورخوري بوبان وسفتك”.