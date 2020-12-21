القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة في ريف عين العرب “كوباني” شرقي حلب
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في قرى تقع غربي مدينة عين العرب “كوباني” بمشاركة 11 مدرّعة 4 تركية و7 روسية إضافةً إلى مروحيتين روسيتين، حيث انطلقت الدورية المشتركة من قرية آشمة عند الحدود السورية – التركية وجابت قرى وبلدات كوباني الغربية وصولاً إلى تلّة الإذاعة غرب كوباني ومن ثم عادت إلى نقطة انطلاقها.
وكان المرصد السوري قد رصد في 10 ديسمبر/كانون الأول، دورية مشتركة، سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية بريف عين العرب “كوباني” الشرقي، وتألفت الدورية من 8 مدرعات، لكل طرف 4 مدرعات برفقة مروحيتين روسيتين، وانطلقت الآليات من قرية غريب شرقي كوباني، وجابت قرى وبلدات ” قره موغ، جيشان، خرابيسان فوقاني، بغديك” وصولاً إلى قرية بندرخان بريف تل أبيض الغربي ثم عادت إلى نقطة انطلاقها.
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