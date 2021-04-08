القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية تسيّران دورية مشتركة في الدرباسية شمال شرقي سوريا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة للقوات الروسية والتركية، مؤلفة من 5 مدرعات للقوات الروسية و4 لنظيرتها التركية، انطلقت من معبر قرية شيريك 13 كلم متر غرب الدرباسية، برفقة مروحيتين روسيتين ومن ثم اتجهت إلى قرية كسرى غرب ظهر العرب على طريق رأس العين – درباسية ومن ثم جابت قُرى عالية ودليك وعباس وعادت أدراجها إلى نقطة الإنطلاق من معبر شيريك الحدودي مع تركيا شمال شرقي سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار في 5 أبريل/نيسان، إلى أن القوات الروسية سيّرت دورية مشتركة برفقة نظيرتها التركية بريف مدينة عين العرب (كوباني) شرقي حلب، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 5 مدرعات روسية و4 تركية من قرية آشمة الواقعة عند الحدود السورية – التركية في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني)، وجابت قُرى وبلدات عدة منها “مشكو ، بيندر، سفتك، جارقلي” ومن ثم عادت العربات التركية أدراجها لتدخل الأراضي التركية، وعادت المدرعات الروسية إلى موقعها في مركز الإذاعة غربي مدينة كوباني.

عدسة المرصد السوري دورية مشتركة جديدة للقوات الروسية والتركية في ريف الدرباسية شمال شرقي سوريا

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https://web.facebook.com/syriahro/posts/10159970604568115