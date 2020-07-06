القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية تسيّر دورية مشتركة في محيط المالكية شمال شرق مدينة الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، دورية مشتركة جديدة، بين القوات التركية والقوات الروسية جرى تسييرها في قرى بريف منطقة المالكية الواقعة عند الحدود السورية – التركية شمال شرق مدينة الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 2 يوليو الجاري ، دورية روسية – تركية مشتركة جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، وانطلقت الدورية من قرية آشمة، حيث ستجوب قرى واقعة في ريف عين العرب الغربي، وسط تحليق للطيران الروسي في أجواء المنطقة.