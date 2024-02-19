القوات الروسية تثبت نقطة مراقبة جديدة على الحدود مع الجولان السوري المحتل وارتفاع عدد نقاطها إلى 10

القوات الروسية تثبت نقطة مراقبة جديدة على الحدود مع الجولان السوري المحتل وارتفاع عدد نقاطها إلى 10

محافظة القنيطرة: أقدمت القوات الروسية على تثبيت نقطة مراقبة جديد على الحدود مع الجولان السوري المحتل، وذلك في منطقة السهول الغربية التابعة لبلدة بئر العجم في ريف القنيطرة الغربي، ضمن إطار خفض وتيرة التوترات في المنطقة، بين المجموعات العاملة مع “حزب الله” اللبناني وإسرائيل.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط الروسية قرب منطقة الجولان السوري المحتل إلى 10

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 7 كانون الثاني الفائت، ثبتت القوات الروسية نقطتي مراقبة جديدتين قرب الجولان السوري المحتل، وانتشرت قوات روسية في قريتي بئر عجم والملعقة بريف القنيطرة الغربي

وأشار المرصد السوري في 3 كانون الثاني، إلى أن القوات الروسية أقدمت على تثبيت نقاط مراقبة، قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل في ريف القنيطرة الغربي، للحد من التصعيد بين إسرائيل والمجموعات العاملة مع “حزب الله” اللبناني.