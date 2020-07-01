القوات الروسية تجهز قاعدة مطار صرين في (كوباني) بأجهزة اتصالات ورادارات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول 10 مدرعات روسية مع أجهزة اتصال ورادارين إلى مدينة منبج وتوجهت إلى القاعدة الروسية في مطار صرين في ريف عين العرب (كوباني) لتركيبها هناك.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، اجتماعا جرى في 11 حزيران الفائت، في قرية تغليب الواقعة بريف عين عيسى الشرقي شمال الرقة، بين الشرطة الروسية وضباط أتراك وممثلين عن قوات النظام، كما يجري اجتماع مماثل آخر في قرية غريب بريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي.