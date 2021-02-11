بعد أقل من 48 ساعة عن استهداف الأتراك لآليات روسية.. الأخيرة تدفع بتعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في منبج شرقي حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري روسي إلى مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ويتألف الرتل من 8 شاحنات تحمل أسلحة وذخائر، إضافة إلى عدة عربات روسية مصفحة، حيث توجه الرتل إلى قاعدة عسلية الروسية في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 9 شباط، استهداف القوات التركية بقذائف الهاون والرشاشات المتوسطة، آليات عسكرية روسية كانت تتجول قرب قرية قيراطة بريف منبج، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وجاء ذلك، في ظل التوتر الروسي-التركي، ورفض الأخيرة لمطالب الأولى بإيقاف القصف على مواقع المجالس العسكرية التابعة لـ”قسد” إضافة إلى مواقع القوات الكردية في ريف حلب.

ورصد المرصد السوري، اليوم، تعزيزات روسية مؤلفة من 10 عربات قادمة من القامشلي، وصلت إلى قاعدتها في منطقة المباقر ببلدة تل تمر شمالي الحسكة.

ورصد المرصد السوري، اليوم دورية مشتركة، سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 5 مدرعات روسي و4 تركية من قرية شيريك غربي الدرباسية، وجابت قرى وبلدات دليل وقنيطرة وشيخ منصور شرقي الدرباسية وتل كديش وغنامية وكربطلي جنوبي الدرباسية ومن ثم اتجهت إلى قُرى وبلدات تل طيري وجديدة وبابا محمود وتل كرمة وأبو وجرادي وخاسك ومدورة وخانكي في ريف عامودا، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المناطق التي مرت بها الدورية المشترك.