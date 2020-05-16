القوات الروسية ترسل مساعدات إنسانية إلى مناطق شمال شرق سوريا

صورة ارشيفية لتوزيع مساعدات انسانية من قبل القوات الروسية في خان شيخون

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قافلة شاحنات روسية تحمل مساعدات إنسانية إلى شمال وشرق سوريا، حيث انطلقت الشاحنات من “قاعدة حميميم” واتجهت إلى مطار القامشلي مرورا بطريق “m4” وبلدة تل تمر، في حين حاولت مدرعات أمريكية استفزاز القافلة الروسية عند دخولها بلدة تل تمر، وتحمل الشاحنات نحو 150 طن من المساعدات التي ستوزعها على سكان المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد أمس، مرور رتل شاحنات وعربات عسكرية للقوات الروسية يحمل مواد لوجستية يتجه عبر طريق تل السمن إلى ناحية “عين عيسى” شمال الرقة.