 القوات الروسية تزور خيمة عزاء مزارع قضى قبل يومين برصاص “الجندرما التركية” أقصى شمال شرق سوريا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن وفد من القوات الروسية زار خيمة عزاء مُزارع كردي قضى برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” في قرية “ديرنا آغي”، التابعة لناحية “جل آغا/الجوادية”، شرق مدينة القامشلي في أقصى شمال شرق سوريا عند الحدود السورية – التركية، قبل 48 ساعة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، طالب الوفد الروسي ذوي الطفل التوجه إلى موقع الحادثة للتحقيق بها وإعادة جراره الزراعي المتواجد في مكان الحادثة عند الحدود السورية – التركية.

ووثق المرصد السوري في الـ 17 أيار/مايو، استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” في قرية “ديرنا آغي”، التابعة لناحية “جل آغا/الجوادية”، شرق مدينة القامشلي في أقصى شمال شرق سوريا عند الحدود السورية – التركية، حيث جرى إطلاق النار عليه أثناء عمله ضمن أرضه في الزراعة.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات الجندرما منذ انطلاق الثورة السورية إلى 448 مدني، من بينهم 78 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.