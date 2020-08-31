القوات الروسية تستقدم المزيد من المعدات اللوجستية والأسلحة والذخائر نحو قاعدتها في “عين عيسى” شمالي الرقة

القوات الروسية تستقدم المزيد من المعدات اللوجستية والأسلحة والذخائر نحو قاعدتها في “عين عيسى” شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نحو 13 آلية عسكرية روسية، محملة بالمعدات اللوجستية والأسلحة والذخائر والوقود قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، توجهت نحو القاعدة العسكرية الروسية في منطقة “عين عيسى” بريف الرقة الشمالي.

وكان المرصد السوري رصد في 24 أغسطس/آب الجاري، دخول نحو 13 آلية عسكرية روسية، محملة بالمعدات اللوجستية والأسلحة والذخائر قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، توجهت نحو القاعدة العسكرية الروسية في منطقة “عين عيسى” ضمن القطاع الشمالي من محافظة الرقة.