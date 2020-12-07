القوات الروسية تستقدم تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في تل السمن شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استقدام القوات الروسية تعزيزات عسكرية، إلى قاعدتها في منطقة تل السمن في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وشملت التعزيزات آليات محملة بالعتاد العسكري والجنود، دون معرفة الأسباب.

وكان المرصد السوري، قد رصد يوم أمس، تجدد القصف التركي على ريف أبو راسين (زركان)، حيث استهدفت مستودع ذخيرة ومواقع عسكرية لقوات النظام في قرية حرملة بريف الحسكة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، وسط معلومات عن ورود قتلى وجرحى من حراس المستودع.

كما سقطت قذائف مدفعية على منازل المواطنين في المنطقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري، يوم أمس أيضا، استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية من مواقعها في الخطوط الخلفية، وشملت أسلحة ثقيلة ودبابات إلى النقاط الأمامية في ريف أبو راسين، دون معرفة الأسباب.