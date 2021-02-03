القوات الروسية تستقدم تعزيزات عسكرية إلى قاعدة عسكرية شهدت تفجير مفخخة من قِبل تنظيم “حراس الدين” مطلع العام 2021 شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، وصول حافلات وسيارات عسكرية محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية للشرطة العسكرية الروسية إلى قاعدتها الواقعة في منطقة تل السمن بريف الرقة الشمالي، وذلك بهدف تعزيز تواجدها في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثّق في اليوم الأول من العام 2021، سقوط جرحى من القوات الروسية جراء انفجار آلية مفخخة عند القاعدة الروسية في تل السمن بريف الرقة الشمالي، حيث أصيبوا بشظايا نتيجة التفجير الذي تبناه تنظيم “حراس الدين الجهادي” يذكر أنه هذا التفجير هو الأول من نوعه في شمال شرق سورية، وفي تفاصيل التفجير الذي حصل عليها المرصد السوري، فإن رجلين اثنين قاما بركن الآلية المفخخة عند القاعدة الروسية، قبل أن يطلقا النار باتجاه القاعدة ويفرا هاربين بعدها، وبعد ذلك قاما بتفجير المفخخة.