القوات الروسية تستقدم معدات لوجستية وأسلحة وذخائر نحو مطار القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قافلة روسية تضم عشرات السيارات المحملة بالذخائر والأسلحة والمعدات اللوجستية قادمة من الطريق الدولي M4 توجهت نحو مطار القامشلي الذي تتخذه القوات الروسية قاعدة عسكرية لها شمال شرق سوريا.

ووصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى ناحية عين عيسى شمال محافظة الرقة، مساء الأمس، وتتألف التعزيزات من 15 حافلة تقل جنودا ومواد لوجستية، اتجهت إلى تمركزات قوات النظام في اللواء 93.

وكانت القوات الروسية استقدمت تعزيزات لوجستية وغرف مسبقة الصنع، في 13 أيلول الجاري، من قاعدتها العسكرية في بلدة تل السمن باتجاه بلدة عين عيسى شمال الرقة.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادره، أن القوات الروسية أعادت فتح طريق الحسكة – حلب الدولي، في 12 أيلول الجاري، انطلاقاً من تل تمر بريف الحسكة الشمالي، وبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وذلك بعد إغلاقه لأكثر من شهرين بسبب “جائحة كورونا”، حيث جرى عبور عشرات الشاحنات التجارية والسيارات على الطريق المعروف بطريق “M4″، وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن قوات روسية رافقت الشاحنات والسيارات خلال عبورها الطريق.