القوات الروسية تسقط طائرة استطلاع تركية في أجواء ريف عين العرب (كوباني) الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف القوات الروسية المتمركزة عند برج الإذاعة في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، لطائرة استطلاع تركية كانت تحلق في أجواء المنطقة، وتمكنت من إسقاطها، وكان المرصد السوري قد رصد يوم أمس، وفد من القوات الروسية زار مناطق الشيوخ والبوراز في ريف عين العرب(كوباني) الغربي، شرقي حلب، والتي تعرضت في الآونة الأخيرة لقصف صاروخي تركي، حيث وجه أهالي تلك القرى رسالة إلى القوات الروسية طالبوا فيها وقف الانتهاكات التركية، وطالبت التزام قوات الروسية بواجبها لحماية مدنيين المنطقة “على حد وصفهم”.

ونشر المرصد السوري في 14 أغسطس الجاري، أن القوات التركية المتمركزة في قاعدة جرابلس، قصفت بلدة الشيوخ في ريف عين العرب (كوباني) الخاضعة لنفوذ “قسد” شرق حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يذكر أن القوات التركية استهدفت، في13 أغسطس، بـ5 قذائف صاروخية بلدة الشيوخ الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف مدينة عين العرب (كوباني).