القوات الروسية تسير برفقة نظيرتها التركية دورية جديدة في ريف الدرباسية بمحافظة الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية بريف الحسكة، مؤلفة من 4 آليات لكل طرف، انطلقت من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، وجابت قرى دليك وقنيطرة وقرمانية وتل كديش وغنامية الواقعة جنوب وجنوب غرب الدرباسية، ثم توجهت نحو قرية كربطلي ثم إلى تل طيرة وجديدة وعمرزوباش وتل كرمة ومدور وخاصكي وخشفية وخانكي وخرزة وجهورية الوقعة في منتصف الطريق بين عامودا ودرباسية، في حين شهدت أجواء المنطقة تحليق اعتيادي لمروحيتين روسيتين كما جرت العادة أثناء تسيير الدوريات، إلا أن المروحيتين غادرتا الأجواء باتجاه القامشلي في منتصف مسير الدورية لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

عدسة المرصد السوري ترصد دورية روسية – تركية مشتركة بريف منطقة الدرباسية ضمن محافظة الحسكة