القوات الروسية تسير برفقة نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة بريفي الدرباسية وأبو رأسين (زركان) ضمن محافظة الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة بريف الحسكة، حيث انطلقت 5 عربات روسية و4 تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا بريف الدرباسية، وجابت قرى دليك وملك وعباس وظهر العرب والكسرى بريف أبو رأسين (زركان)، قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، الجدير بالذكر أن الدورية هذه لم يرافقها تحليق مروحيات روسية كما جرت العادة خلال الدوريات السابقة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، بالصوت والصورة لحظة لقاء القوات الروسية بضباط أتراك عند معبر شريك الواقع على الحدود السورية-التركية بريف الحسكة، وذلك بعد دخول القوات التركية إلى الداخل السوري، بغية إجراء لقاء بين الطرفين، وأثناء توثيق المرصد السوري لهذا اللقاء، اعترض ضابط وجنود روس عدسة المرصد السوري، وطالبوا بإيقاف التصوير لأنه ممنوع على اعتبار أن “المنطقة عسكرية” وفقاً لزعم الضابط الروسي، ليأتي الرد بأن هذه أرضنا وهنا سورية يحق لنا فعل ما نريد ضمن أرضنا، إلا أن الروس أصروا على عدم التصوير، وفي سياق متصل قالت مصادر المرصد السوري بأن مدرعة روسية صدمت سيارة مدنية بريف الدرباسية أثناء تسيير دورية روسية في المنطقة، ولم تتوقف المدرعة بعد الحادث بل تابعت طريقها، لتأتي دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وتنقل السيارة المدنية من المنطقة.