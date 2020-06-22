القوات الروسية تسير برفقة نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة بريف الدرباسية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دورية مشتركة جديدة، خرجت بها القوات التركية ونظيرتها الروسية في ريف الحسكة، حيث انطلقت من معبر شيريك الحدودي بريف الدرباسية، وجابت قرى الدليك وملك وعباس وعالية وظهر العرب الواقعة بريف المنطقة وصولاً إلى حاجز الكسرى عند مفرق أبو رأسين، قبل أن تعود مجدداً من الطريق ذاته.

وكان المرصد السوري رصد في الثامن من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركة مؤلفة من 4 عربات تركية و7روسية وسط تحليق مكثف للطيران المروحي، حيث جابت قُرى دليك وقنيطرة وتل طيري وبابا محمود وتل كرمي وخاصكا وصولاً إلى قرى واقعة مابين منطقتي الدرباسية وعامودا أقصى شمال شرق سوريا، جدير بالذكر أن الدورية اليوم هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 أسابيع

عدسة المرصد السوري ترصد دورية روسية – تركية مشتركة بريف منطقة الدرباسية ضمن محافظة الحسكة