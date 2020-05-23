القوات الروسية تسير دورية اعتيادية في منطقة تل تمر بريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية اعتيادية سيرتها القوات الروسية في منطقة تل تمر شمال غرب مدينة الحسكة، حيث تقوم القوات الروسية بتسيير دوريات بشكل يومية هناك، ورصد المرصد السوري في الـ 18 مايو، دورية مشتركة جديدة بين القوات الروسية والتركية بريف الدرباسية الغربي، حيث انطلقت 6 عربات روسية و4 تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وجابت قرى دليك وملك وتورات وعباس وتعلك وتربة وكوركوند وبركة وبركفري الواقعة بريف الدرباسية الغربي.

وقالت مصادر المرصد السوري، إن اثنين من العربات الروسية توقفوا في قرية التورات وسط تحليق لمروحية روسية بالأجواء، بينما تابعت المروحية الأخرى تحليقها مع الدورية.