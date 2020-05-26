القوات الروسية تسير دورية اعتيادية في منطقة تل تمر بريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية اعتيادية سيرتها القوات الروسية في منطقة “تل تمر” شمال غرب مدينة الحسكة، حيث تقوم القوات الروسية بتسيير دوريات يومية في تلك المنطقة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى أن الاستفزازات المتبادلة تتواصل بين القوات الأمريكية ونظيرتها الروسية، في مشهد بات مألوفا في مناطق شمال وشرق سوريا، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن مدرعات أمريكية حاولت عرقلة مسير نظيرتها الروسية على طريق m4 قبل وصولها منطقة تل تمر.

كما تمركزت 5 مدرعات أمريكية على طريق “M4” وعند مفرق حطين على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي، في انتظار مرور العربات الروسية لمنعها من المسير على الطريق، بينما تعمد الرتل الروسي المؤلف من نحو 30 عربة عسكرية المرور من بلدة مبروكة الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها وصولا إلى عين عيسى شمال الرقة.