القوات الروسية تسير دورية اعتيادية في محيط بلدة المالكية شمال شرق الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، خروج القوات الروسية بدورية اعتيادية، في محيط بلدة المالكية الواقعة بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، دورية اعتيادية سيرتها القوات الروسية في محيط بلدة القحطانية الواقعة في ريف القامشلي، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أهالي قرى “كركي لكي” في ريف مدينة القامشلي رفضوا بناء قاعدة عسكرية روسية في منطقتهم، وبحسب مصادر المرصد السوري فإن أهالي قريتي حياكا وسرمساخ تحتاني التابعتين لناحية “كركي لكي”، توجهوا إلى خيمة القوات الروسية وأعربوا عن رفضهم إنشاء قاعدة عسكرية في قراهم، وبضغط من الأهالي تراجعت القوات الروسية عن قرارها، وعادت أدراجها إلى مدينة القامشلي.