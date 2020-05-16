القوات الروسية تسير دورية عسكرية في ريف الدرباسية الغربي ومنطقة أبو رأسين (زركان)

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الروسية عمدت صباح اليوم السبت، إلى تسيير دورية عسكرية بمفردها في ريف الدرباسية الغربي وصولاً لأبو رأسين/زركان بمحافظة الحسكة، حيث جابت الدورية قرى عباس وتورات وظهر العرب وملك وقرمانية وقنيطرة.

وكان المرصد السوري نشر قبل 5 أيام، أن القوات الروسية سيرت برفقة نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وجابت الدورية التي تقدمها عربتين روسيتين لكشف الطريق واستطلاعه، كل من قرى دليك وملك وظهر العرب وحاجز كسرى وابراهيمية وفقيرة وحليوة ومفرق عراض، قبل العودة مجدداً إلى شيريك، في حين حلقت مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة بالتزامن مع تسيير الدورية المشتركة.

وقالت مصادر المرصد السوري، أنه جرى منع وسائل الإعلام والنشطاء من تغطية عودة العربات التركية إلى أراضيها من قبل الجنود الروس.