القوات الروسية تسير دورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية في ريف الدرباسية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، دورية مشتركة سيرتها القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 مدرعات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي بريف الدرباسية الغربي، وتوجهت إلى دليك وملك والعالية وظهر العرب ومنها إلى قيروان وكوركند وتربة وتعلك وعطيشان قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، وتقع القرى آنفة الذكر ضمن الريف الغربي والجنوبي الغربي للدرباسية، كما حلقت مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري في اليوم الأول من أكتوبر الجاري، خروج القوات التركية ونظيرتها الروسية بدورية مشتركة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي بريف الدرباسية، نحو قرى دليك وملك وقنيطرة وقرمانية غربي الدرباسية، ومنها إلى كديش وغنامية وكربطلي جنوبي الدرباسية، قبل أن تتوجه إلى تل طيري وتل كرمة وعمرزو باش، ومنها إلى خاسكي ومدورة وخشيفية وخانكي وجوهرية بريف عامودا، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في الأجواء.