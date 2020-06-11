القوات الروسية تسير رفقة القوات التركية دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، دورية مشتركة جديدة، سيرتها القوات الروسية برفقة القوات التركية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرق حلب، حيث جابت الدورية عدة قُرى في الريف الشرقي لمدينة عين عرب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأول، انفجاراً ضرب قرية علشار الواقعة عند الحدود السورية – التركية، بريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي، ناجم عن لغم مزروع انفجر بمدرعة عسكرية تابعة للقوات الروسية، أثناء عبورها من المنطقة، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى في صفوف الجنود الروس، بالإضافة لاحتراق المدرعة واشتعال النيران بأراضي زراعية في المنطقة هناك