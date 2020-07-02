القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية دورية جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، دورية روسية – تركية مشتركة جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، وانطلقت الدورية من قرية آشمة، حيث ستجوب قرى واقعة في ريف عين العرب الغربي، وسط تحليق للطيران الروسي في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 18 من الشهر الفائت، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة بريف حلب، حيث جابت الدورية قرى واقعة بريف مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرق حلب، وكان المرصد السوري نشر في الـ 15 من الشهر الجاري، أن القوات التركية سيرت مع نظيرتها الروسية دورية مشتركة جديدة شمال شرق سورية، حيث جابت الدورية المشتركة قرى واقعة على الشريط الحدودي مع تركيا بريف بلدة رميلان.

عدسة المرصد السوري ترصد تحليق للطيران الروسي في أجواء منطقة عين العرب (كوباني) تزامناً مع انطلاق دورية مشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية