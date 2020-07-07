القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية الدورية رقم 20 على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، دورية مشتركة جديدة بين القوات التركية ونظيرتها الروسية، جرى تسييرها على طريق اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة بريف إدلب الشرقي، وسارت مسافة تقدر بأكثر من 60 كلم وصولاً إلى منطقة بداما بريف جسر الشغور الغربي، يذكر أن هذه الدورية هي الـ 20 من نوعها.

وكان المرصد السوري رصد في الأول من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة، على طريق اللاذقية – حلب الدولي المعروف باتستراد الـ “M4″، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة شرقي إدلب واتجهت نحو منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.