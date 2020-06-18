القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية الدورية رقم 18 على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

عمدت القوات الروسية ونظيرتها التركية إلى الخروج بدورية مشتركة جديدة، هي الـ 18 من نوعها ضمن اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة شرق إدلب، واتجهت باتجاه ريف إدلب الغربي على اتستراد الـ “M4″، يذكر أن الدورية المشتركة السابقة، قطعت مسافة تقدر بأكثر من 40 كلم على طريق الـ “M4” وذلك للمرة الأولى منذ بدء تسيير الدوريات بالمنطقة هناك

وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة شرق إدلب نحو أطراف مدينة جسر الشغور الشرقية، وهذه المرة الأولى التي تصل إلى تلك المنطقة منذ بدء الدوريات،