القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية الدورية رقم 19 على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة، على طريق اللاذقية – حلب الدولي المعروف باتستراد الـ “M4″، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة شرقي إدلب واتجهت نحو منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، يذكر أن هذه الدورية هي الـ 19 من نوعها.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 18 من الشهر الفائت، أن القوات الروسية عمدت إلى الخروج بدورية مشتركة جديدة مع نظيرتها التركية، على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة شرق إدلب، واتجهت باتجاه ريف إدلب الغربي على اتستراد الـ “M4″، يذكر أن الدورية المشتركة السابقة، قطعت مسافة تقدر بأكثر من 40 كلم على طريق الـ “M4” وذلك للمرة الأولى منذ بدء تسيير الدوريات بالمنطقة هناك