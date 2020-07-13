القوات الروسية تسيّر برفقة نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة بريف الدرباسية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دورية مشتركة جديدة خرجت بها القوات التركية ونظيرتها الروسية في ريف الحسكة، تتألف من 7 عربات روسية رفقة 4 عربات تركية، انطلقت من معبر شيريك الواقع عند الحدود السورية – التركية بريف الدرباسية، وجابت الدورية قُرى دليك وملك وعباس وظهر العرب وكسرى، ومن ثم عادت إلى كوركوند وتعلك وعطيشان في ريف الدرباسية الغربي، وسط تحليق للطيران المروحي التابع للقوات الروسية رفقة الدورية المشتركة.

ونشر المرصد السوري في 9 من يوليو الجاري ، إلى أن القوات الروسية ونظيرتها التركية، عمدت إلى تسيير دورية مشتركة جديدة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث جابت الدورية قرى واقعة في الريف الغربي للمدينة، وسط تحليق لمروحيات روسية في الأجواء.