القوات الروسية تسيّر دورية اعتيادية جديدة ضمن ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، دورية منفردة مؤلفة من مدرعتين، سيرتها القوات الروسية في محيط أبو رأسين (زركان) واتجهت نحو الدرباسية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، ومن ثم عادت إلى مدينة القامشلي.

وسيرت القوات الروسية، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، دوريتين عسكريتين منفصلتين في منطقة المالكية (ديرك) أقصى شمال شرقي سوريا عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة.

وتألفت كل دورية من 4 مدرعات، جابت كلاهما الريف الشمالي والغربي لبلدة المالكية، حيث توجهت إحدى الدوريات إلى قرية عين ديوار شمال المالكية، والأخرى إلى قرية قصر ديب غرب المالكية وقرية كاني نعمة في الريف الشمالي الغربي للمالكية.